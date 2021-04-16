В марте на четверть вырос спрос на вторичное жилье в Москве

В марте в Москве вырос спрос на жилье на вторичном рынке, увеличившись на четверть, сообщает пресс-служба агентства "Инком-недвижимость".

На "вторичке" по-прежнему не так много действительно ликвидных предложений, но спрос держится на высоком уровне: люди используют любые возможности, чтобы расширить жилплощадь. При этом эксперты констатировали, что предпосылок для снижения средней стоимости "квадрата" пока нет. Хотя цены и достаточно высоки, рынок поддерживает в активном состоянии доступная ипотека.

"Несмотря на то, что период ажиотажного спроса на "вторичке" закончился в ноябре-декабре 2020-го, нельзя сказать, что покупатели уже полностью удовлетворили свои потребности. И позитивные итоги марта это подтверждают", - отметил директор департамента вторичного рынка Сергей Шлома.

При этом малокомнатные и малогабаритные объекты тоже пользуются спросом - их покупают в случае разъезда или дефицита средств.