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Текст:   Сергей Бабкин 
12:18 16.04.2021

В марте на четверть вырос спрос на вторичное жилье в Москве

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В марте в Москве вырос спрос на жилье на вторичном рынке, увеличившись на четверть, сообщает пресс-служба агентства "Инком-недвижимость".

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Рост цен на новостройки в Москве и области замедлился

На "вторичке" по-прежнему не так много действительно ликвидных предложений, но спрос держится на высоком уровне: люди используют любые возможности, чтобы расширить жилплощадь. При этом эксперты констатировали, что предпосылок для снижения средней стоимости "квадрата" пока нет. Хотя цены и достаточно высоки, рынок поддерживает в активном состоянии доступная ипотека.

"Несмотря на то, что период ажиотажного спроса на "вторичке" закончился в ноябре-декабре 2020-го, нельзя сказать, что покупатели уже полностью удовлетворили свои потребности. И позитивные итоги марта это подтверждают", - отметил директор департамента вторичного рынка Сергей Шлома.

При этом малокомнатные и малогабаритные объекты тоже пользуются спросом - их покупают в случае разъезда или дефицита средств.

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