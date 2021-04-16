В Москве отремонтируют 8,5 тыс. детских и спортивных площадок

Более 8,5 тыс. детских и спортивных площадок отремонтируют до конца апреля в столичных дворах. Об этом сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Специалисты городских служб проведут уборку территорий, тщательно промоют все комплексы, выполнят текущий ремонт спортивного и игрового оборудования, обновят и покрасят малые архитектурные формы и заменят утраченные элементы.

Всего планируется привести в надлежащее состояние более 89 тысяч конструкций, в их числе качели, карусели, горки и тренажеры. Кроме того, будет отремонтировано почти 30 тыс. квадратных метров безопасных резиновых покрытий.

Ремонт детских и спортивных площадок проводится в рамках месячника весеннего благоустройства. До 30 апреля планируют также привести в порядок городские и дворовые территории: обновить беседки, покрасить и починить урны и скамейки, контейнерные площадки, обустроить газоны и цветники, высадить деревья и кустарники.

В жилых домах будут чистить и ремонтировать цоколи и фасады, входные двери, крыльца, козырьки над подъездами, лестницы и перила, приведут в порядок системы наружного водоотвода, осветительные и отопительные приборы.