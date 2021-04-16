В Москве задержан серийный педофил-"врач"

На северо-востоке Москвы задержан 53-летний педофил, который представлялся жертвам врачом.

Преступления совершались с 2015 по 2019 годы в арендованном злоумышленником помещении и в квартире на Ярославском шоссе, сообщает пресс-служба ГСУ СК столицы. По версии следствия, злоумышленник заманивал детей на "медицинские процедуры". Действия педофила квалифицировали по статье 132 УК РФ - "Насильственные действия сексуального характера". О преступлениях во время приема в настоящем медучреждении сообщила одна из потерпевших.

Следователи проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям. Скоро ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Также СК назначил подследственному психиатрическую экспертизу.