В парке Северного речного вокзала заработает зона отдыха с бассейнами

В южной части набережной парка Северного речного вокзала завершено обустройство зоны отдыха с тремя бассейнами, а также плавучего причала для маломерных судов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Площадь всей зоны отдыха составляет более четырех тысяч квадратных метров, из них 3,5 тысячи занимает пляж с тремя бассейнами, который обустроен над водной поверхностью Химкинского водохранилища. - Одновременно там смогут отдыхать до 200 человек, все бассейны оснащены системой подогрева, рядом с ними установят лежаки, пляжные диваны и зонтики, - рассказал Бирюков.

В парке появился и плавучий причал, он собран из 14 понтонов, которые удерживают 56 железобетонных якорей, и обшит специальной террасной доской. С пляжной зоной новый причал связывает специальный переходный мостик.

"Причал оборудован 12 сервисными колонками для подачи электроэнергии и воды на пришвартованные суда, навигационными огнями, средствами спасения на воде и швартовными устройствами, - отметил Петр Бирюков. - Коммуникации к сервисным колонкам подведены через кабель-каналы и трубопроводы, заложенные в конструкцию плавающего понтона".

Одновременно подойти к понтону могут 18 маломерных судов длиной от 10 до 25 метров. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря масштабному благоустройству территории Северного речного вокзала Москва получила уникальное городское пространство с парком и прогулочной набережной.

"В рамках благоустройства парку максимально вернули исторический облик, провели реставрацию скульптур и озеленение, - напомнил Петр Бирюков. - И теперь это одно из самых любимых мест отдыха москвичей, куда приезжают семьями, ведь в парке есть как современные детские игровые зоны и спортивные площадки, так и прогулочные аллеи, и места для тихого отдыха".