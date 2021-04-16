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16.04.2021 12:59
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье пять часов тушили вызванный поджогом травы пожар

Текст: Ирина Рыбникова

Пять часов понадобилось пожарным и сотрудникам лесоохраны, чтобы потушить пожар в Талдомском округе Подмосковья. Как рассказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир, причиной масштабного возгорания стал поджог сухой травы.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Кто-то запалил траву вблизи деревни Ширятино, огонь с трудом удалось не пустить в деревню. Всего выгорело 15 гектаров земли.

Палом травы частенько увлекаются дачники, пытаясь после зимы очистить свои участки от прошлогоднего сухостоя. Но мало у кого при этом бывают соблюдены все правила противопожарной безопасности - прочищены дренажные канавы, убран весь мусор вблизи участка. Без этих необходимых мер огонь не знает границ и легко уходит на соседние территории.

В областном комлесхозе напоминают: если вы не хотите стать виновником пожара, сухую траву лучше не поджигать.

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