В России раскрыли контрабандистов с сигаретами на 2,4 миллиона долларов

Канал контрабандной поставки в Россию табачной продукции из арабских стран, видимо, был налажен давно. Об этом свидетельствует масштаб аферы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что главное участие в этом процессе принимал 42-летний житель Ростова-на-Дону. Вместе с подельниками он переправил немаркированную табачную продукцию из стран Аравийского полуострова через государство Юго-Западной Азии и одну из стран ближнего зарубежья. Вычислили и задержали "табачных капитанов" следователи следственной части Следственного управления на транспорте МВД России по ЦФО совместно с сотрудниками ФСБ России.

Главного контрабандиста задержали в Москве с поличным, когда он пытался продать часть своего товара - 40 тонн сигарет. Взяли его в момент получения оплаты - 800 тысяч долларов. Затем были обыски дома у его подельников в разных регионах страны: в Москве, в Алтайском крае, в Новосибирской и Самарской областях.

У задержанных сообщников изъяли более 5,5 миллиона рублей. Еще более весомый "улов" оказался на их складах - там нашли 120 тонн контрабандных табачных изделий рыночной стоимостью в 2,4 миллиона долларов.

Оперативники считают, и это только предварительный подсчет, что ущерб российскому бюджету в виде неуплаченных акцизов, таможенных платежей и НДС составляет более 450 миллионов рублей. Главаря преступной группы и двух его сообщников решением суда взяли под стражу.