В столице назвали победителей конкурса молодых педагогов

В столице завершился конкурс молодежных инициатив "Молодые педагоги - московскому образованию". В нем приняли участие более 900 учителей столицы. Это в три раза больше, чем в прошлом году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, соревнование прошло в номинациях "Учитель-лидер", "Учитель-мастер" и "Профессиональный союз". В первой участникам нужно было проявить лидерские качества и знания ключевых компетенций руководителя школы. Во второй учителя демонстрировали педагогическое мастерство с помощью видеороликов, в которых доступно объясняли ребятам сложный материал. В третьей номинации команды педагогов презентовали карту социально значимого для столицы проекта. Все участники также должны были подготовить видеовизитку и написать авторское эссе.

В финал конкурса вышли 133 педагога. По решению жюри в номинации "Учитель-мастер" первое место заняла учитель школы N1287 Наталья Медведева, в числе лауреатов - Дарья Юшина из школы N2030 и Дарья Долишная из школы N64. Победителем в номинации "Учитель-лидер" стал учитель школы N1520 имени Капцовых Кирилл Желябин, лауреатами - Марина Милованова из школы N1547 и Александра Тимошкова из школы N2033. Команда педагогов школы N1518 стала лучшей в номинации "Профессиональный союз", среди лауреатов - команды из школ N814 и N1678 "Восточное Дегунино".