В субботу, 17 апреля, столичные дороги помоют с шампунем

Столичные дороги в третий раз после зимы помоют с шампунем. Поскольку это длительная процедура, состоящая из нескольких этапов, в городе возможно увеличение числа заторов на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Промывка начнется в 12.00 и продлится несколько часов.

"Асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, прилегающие к ним парковки, тротуары, общественные пространства будут тщательно промыты со специальным шампунем. Он используется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения", - передает слова Петра Бирюкова пресс-служба комплекса.

В недоступных для техники местах работы проведут вручную.

Напомним, что до конца апреля запланирована еще одна промывка дорог с шампунем, возможно, она пройдет в последние выходные месяца.