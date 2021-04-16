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16.04.2021 15:38

Владимирские перевозчики получат цифровые решения от федерального игрока

Во Владимире открыт первый офис продаж "ОПТИ 24"
Фото: Фото MAN Фото: Фото MAN
Фото: Фото MAN

Региональные транспортные компании теперь могут пользоваться преимуществами простых и удобных в использовании цифровых сервисов для бизнеса от одного из крупнейших федеральных топливных игроков. Кроме того, предприятия могут заправлять свой парк на станциях с качественным топливом - это стало возможным благодаря партнерству "ОПТИ 24", флагманского сервиса от "Газпром нефти" для перевозчиков , и компании "Газ-Кард" - топливного ритейлера, более 10 лет поставляющего горюче-смазочные материалы легковым и коммерческим автопаркам в нескольких регионах страны.

Создание новых моделей партнерства крупных федеральных игроков и региональных предпринимателей можно назвать современным трендом. Такое сотрудничество позволяет развиваться обеим сторонам: предприниматель получает узнаваемую "вывеску" и всестороннюю поддержку сильного игрока, начиная от обучающих материалов и заканчивая круглосуточно работающей службой поддержки клиентов. Кроме того, региональный партнер "ОПТИ 24" вправе рассчитывать на проверенный продукт, поскольку контроль за качеством и количеством топлива "Газпром нефти" ведется абсолютно на каждом этапе его пути от нефтеперерабатывающего завода до автозаправочной станции.

Цифровая экосистема "ОПТИ 24" - набор продуктов и сервисов для корпоративных клиентов логистической отрасли. Экосистема объединила в себе сервисную карту для безналичной оплаты топлива, товаров и услуг, онлайн-систему управления бизнесом и другие цифровые продукты. Карты "ОПТИ 24" принимают более чем на 4100 АЗС в России и СНГ, ежемесячно ими пользуются более полумиллиона водителей коммерческого и муниципального транспорта.

Фото: ОПТИ 24

"Владимирская область - это важный и перспективный регион России с точки зрения развития производства и логистики на ближайшие годы. Здесь достаточно высокая конкуренция за клиента, но мы готовы побороться. Я уверен, что качественное топливо, продвинутые цифровые сервисы и работа под брендом "ОПТИ 24" помогут нам завоевать доверие клиентов и занять достойное место на рынке", - комментирует Александр Васильев, генеральный директор "Газ-Кард".

Конечный клиент тоже в плюсе: предприятие-перевозчик или оператор транспортного парка будут обеспечены ИТ-решениями для контроля топливных расходов и оптимизации других сопутствующих процессов на платформе "ОПТИ 24".

В личном кабинете клиента можно устанавливать лимиты на сервисных картах и следить за расходом топлива водителями. Также в нем можно найти подробную карту АЗС и технических станций с детализацией услуг; пополнить счет, получить бухгалтерские документы и рассрочку на нефтепродукты. На дальних маршрутах электронный логист "Курс" помогает выбрать АЗС для заправки с учетом действующих цен - большие парки значительно экономят и при этом не заправляются суррогатами.

С помощью платформы можно оплачивать не только топливо, но и товары на АЗС, услуги шиномонтажа, мойки и замены моторного масла на станциях техобслуживания.

В списке сервисов "ОПТИ 24" есть неожиданные, но полезные решения. Например, инструмент, способный предугадать вероятность попадания грузовика в ДТП. ИТ-решение от стартапа Must, партнера "ОПТИ 24", работает на основе искусственного интеллекта и больших данных, и кроме прогнозов, также предоставляет рекомендации по уменьшению рисков попадания в дорожные инциденты.

Кроме Владимира, партнерские офисы уже открылись в Уфе и Вологде. Также на территории России работают 32 собственных офиса продаж "ОПТИ 24".

Пресс-релиз предоставлен компанией ООО "Комьюнити".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимир

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