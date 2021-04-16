Задержан грабитель, напившийся и заснувший на месте преступления

На северо-западе Москвы полицейские задержали грабителя, который с битой набросился на продавщицу ночного магазина.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что разбойное нападение произошло в столице на улице Героев Панфиловцев.

Когда продавщица отказалась отдать алкоголь, мужчина бросился на нее с ножом. Женщина схватила из-под прилавка биту и стала отбиваться. Но силы были неравны. Налетчик отобрал у нее биту и несколько раз ударил женщину ножом. Ей повезло - она сумела убежать от него и вызвать полицию.

А налетчик в это время прошел в подсобное помещение магазина и напился. Там его и задержали сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Северное Тушино, отобрав нож. Разбойником оказался 48-летний житель столицы. Работница магазина с повреждениями обеих рук была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказали помощь.