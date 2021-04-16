Завод по производству ударных беспилотников начали строить под Москвой

В подмосковной Дубне началось строительство первого в России специализированного завода для серийного производства ударных беспилотников. Планируется, что предприятие, на котором будут выпускаться боевые дроны "Иноходец", заработает уже в ноябре.

Как сообщает РИА Новости, инвестиции в проект составляют более четырех миллиардов рублей. Производство будет экологически чистым, а его общая площадь составит 45 тысяч квадратных метров. На предприятии будут работать более 1,5 тысячи человек, а ежегодные налоговые отчисления в бюджет составят свыше 900 миллионов рублей.

Напомним, что средневысотный ударный дрон "Иноходец" ранее разрабатывался как гражданский беспилотный летательный аппарат семейства "Орион". Длина летательного аппарата - 8 метров, размах крыла - 16 метров, продолжительность полета - 24 часа. Машина имеет взлетный вес 1000 килограммов и может нести до 200 килограммов вооружения.

Арсенал "Иноходца" состоит из корректируемых планирующих авиабомб КАБ-100 и КАБ-50Л, корректируемой авиабомбы КАБ-20С, фугасной - ФАБ-50. Беспилотник также может нести управляемые ракеты, данные о которых пока не разглашаются.

Необходимо отметить, что боевая апробация "Иноходца" состоялась в Сирии, где беспилотник с помощью полевого комплекса разведки, управления и связи "Стрелец-М" уничтожал объекты и скопления живой силы террористов.