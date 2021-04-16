Амурский бизнес заплатит 2 млн рублей за героев известного мультика

В Амурской области 32 индивидуальных предпринимателя и два юридических лица будут отвечать за продажу контрафактных товаров с изображениями персонажей детского мультфильма "Три кота".

Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Амурской области. Взыскать компенсацию с бизнеса попросило АО "Сеть Телевизионных станций", которому принадлежат исключительные права "на распространение данных объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации".

Игрушки, куклы, детские костюмы, наклейки, леденцы с изображениями героев любимого мультика малышей - Коржика, Компота, Карамельки и других - давно продавались по всему Приамурью. В ноябре прошлого года истец провел "контрольную закупку" подобных товаров сразу в нескольких городах и селах области. И подал в суд, мотивируя тем, что разрешения на использование логотипов и изображений из кошачьей мультипликационной саги ответчики не получали.

В зависимости от числа использованных товарных знаков правообладатель просит взыскать по 10 тысяч рублей за каждое размещенное на товаре изображение. Кроме того, по 20 тысяч рублей за каждое нарушение "Сеть Телевизионных Станций" надеется получить по суду с четырех предпринимателей, у которых опыт такого привлечения к ответственности за нарушение исключительных прав уже был, но впрок им не пошел.

Общая сумма исковых заявлений - 2,14 миллиона рублей.