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16.04.2021 04:43
Рубрика: Власть

Амурский бизнес заплатит 2 млн рублей за героев известного мультика

Текст: Инесса Доценко

В Амурской области 32 индивидуальных предпринимателя и два юридических лица будут отвечать за продажу контрафактных товаров с изображениями персонажей детского мультфильма "Три кота".

Фото: Пресс-служба ФИПС
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Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Амурской области. Взыскать компенсацию с бизнеса попросило АО "Сеть Телевизионных станций", которому принадлежат исключительные права "на распространение данных объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации".

Игрушки, куклы, детские костюмы, наклейки, леденцы с изображениями героев любимого мультика малышей - Коржика, Компота, Карамельки и других - давно продавались по всему Приамурью. В ноябре прошлого года истец провел "контрольную закупку" подобных товаров сразу в нескольких городах и селах области. И подал в суд, мотивируя тем, что разрешения на использование логотипов и изображений из кошачьей мультипликационной саги ответчики не получали.

В зависимости от числа использованных товарных знаков правообладатель просит взыскать по 10 тысяч рублей за каждое размещенное на товаре изображение. Кроме того, по 20 тысяч рублей за каждое нарушение "Сеть Телевизионных Станций" надеется получить по суду с четырех предпринимателей, у которых опыт такого привлечения к ответственности за нарушение исключительных прав уже был, но впрок им не пошел.

Общая сумма исковых заявлений - 2,14 миллиона рублей.

В регионах Власть Право Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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