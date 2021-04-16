МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Тихим океаном

Российский сверхзвуковой истребитель дальнего радиуса действия МиГ-31 перехватил над Тихим океаном стратегический самолет RC-135, принадлежащий BBC США. После этого американскому экипажу пришлось изменить курс и удалиться от границ РФ.

Как сообщили в Минобороны России, воздушную цель над акваторией Тихого океана обнаружили радары. С аэродрома Камчатского края для опознавания и сопровождения объекта вылетел экипаж МиГ-31. Военные летчики идентифицировали цель как американский разведчик RC-135.

После того как самолет ВВС США изменил курс и удалился от территории России (граница не была нарушена), МиГ-31 вернулся в место постоянной дислокации.

Кстати, американский самолет-разведчик не в первый раз в апреле нынешнего года приближается к границам РФ. "РГ" уже рассказывала об этом. Не так давно был подобный случай и на Северо-Западе со стороны Норвегии. Тогда на перехват вылетал экипаж МиГ-31 Северного флота.