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16.04.2021,  
09:10
Текст:  Светлана Цыганкова

МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик над Тихим океаном

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Российский сверхзвуковой истребитель дальнего радиуса действия МиГ-31 перехватил над Тихим океаном стратегический самолет RC-135, принадлежащий BBC США. После этого американскому экипажу пришлось изменить курс и удалиться от границ РФ.

Фото: Минобороны РФ
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Как сообщили в Минобороны России, воздушную цель над акваторией Тихого океана обнаружили радары. С аэродрома Камчатского края для опознавания и сопровождения объекта вылетел экипаж МиГ-31. Военные летчики идентифицировали цель как американский разведчик RC-135.

После того как самолет ВВС США изменил курс и удалился от территории России (граница не была нарушена), МиГ-31 вернулся в место постоянной дислокации.

Кстати, американский самолет-разведчик не в первый раз в апреле нынешнего года приближается к границам РФ. "РГ" уже рассказывала об этом. Не так давно был подобный случай и на Северо-Западе со стороны Норвегии. Тогда на перехват вылетал экипаж МиГ-31 Северного флота.

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