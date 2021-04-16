В Якутии белый медведь ушел за 700 километров от берега океана

В Якутии белого медведя встретили на автодороге "Яна" почти в семистах километрах от побережья Северного Ледовитого океана. Он бежал по трассе на юг в сторону села Тополиное Томпонского района.

В минэкологии республики сообщили, что в марте этого медведя видели на территории Верхоянского района неподалеку от поселка Батагай, после чего он неоднократно попадал в объективы видеокамер телефонов местных жителей.

Для контроля ситуации в Верхоянский и Томпонский районы направлены две группы специалистов. В их составе государственные инспекторы республиканской дирекции биологических ресурсов и сотрудники Института биологических проблем криолитозоны РАН. Участвующие в слежении за передвижениями краснокнижного зверя специалисты отмечают, что медведь направляется вдоль трассы все дальше на юг.

Участники экологического рейда имеют при себе необходимые технические средства для обнаружения животного и обеспечения его охраны как редкого вида. Администрации поселений и местные жители оповещены о том, что несвойственный для этих мест белый медведь передвигается вдоль трассы. Населению даны рекомендации о необходимости проявления бдительности. Специалисты советуют не приближаться к хищному животному, о случаях встреч сообщать в администрации поселков.

В министерстве добавили, что о ситуации с представителем редкого вида извещено региональное управление Росприроднадзора для принятия решения.

От места, где белого медведя видели последний раз, рукой подать до густозаселенных центральных районов республики. Ранее свидетельств того, чтобы обитатель океанского побережья заходил так далеко в материковую часть Якутии, не было.