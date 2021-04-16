В Приморье 97-летнему ветерану вернули квартиру, захваченную родными

Суд по иску прокуратуры Приморского края вернул квартиру в собственность женщины - 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Ее единственной жилплощадью незаконно завладели родственник. Чтобы вернуть квартиру, бабушке пришлось объявить голодовку, сообщает пресс-служба прокуратуры.

О ситуации прокуроры узнали из сообщения в одной из соцсетей. Оказалось, что в 2008 году смертельно больной супруг женщины по договоренности с родными о присмотре после его смерти за женой заключил договор купли-продажи однокомнатной квартиры. Женщина подтвердила сделку от своего имени, не понимая ее природы. Кроме того, она доверяла и мужу, и родственникам.

Только после смерти супруга женщина узнала от знакомых, что больше не имеет права собственности на это жилье. Она просила новых владельцев вернуть ей имущество, но добровольно они квартиру не отдавали.

Прокурор обратился в суд с иском о признании сделки недействительной и признании права собственности на квартиру за женщиной в порядке наследования. Требования были удовлетворены.