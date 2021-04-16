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16.04.2021 07:37
Рубрика: Происшествия

В забайкальском поселке объявили режим ЧС из-за паводка

Текст: Дина Непомнящая

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в поселке Могзон Хилокского района Забайкальского края, где весенний паводок подтопил три жилых дома. Еще 68 находятся в зоне возможного затопления.

Фото: Сергей Жестянников/ vk.com/sgvmr
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Первый вице-премьер правительства Забайкалья Андрей Кефер сообщил, что в населенный пункт направился расчет МЧС. Спасатели оценят положение, определят почему идет перелив и где еще возможны затопления.

"Это позволит оценить, что мы можем сделать локально. В перспективе решение должно быть следующим: заказываем проект, определяем технические решения, выполняем соответствующие работы", - цитируют слова вице-премьера на сайте правительства региона.

Отмечается также, что о ситуации в поселке оповестили командование 29-й общевойсковой армии. Помощь военнослужащих может понадобиться, если будет принято решение взорвать лед на местной реке Хилок для препятствия дальнейшему затоплению.

Сейчас в Могзоне оборудовали три пункта временного размещения на случай эвакуации местных жителей.

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