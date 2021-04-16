В здании приморской школы обрушилась стена

В школе села Воздвиженка Уссурийского городского округа обрушилась одна из внутренних стен. Ученики и сотрудники учебного заведения не пострадали.

"На место происшествия выезжал Уссурийский городской прокурор Тимур Кушнарев", - сообщили в прокуратуре Приморского края.

Занятия в здании школы временно прекращены. Порядка 220 детей перевели на дистанционную форму обучения.

Прокуратура проводит проверку по факту ЧП и устанавливает все обстоятельства случившегося. После этого будут приняты необходимые меры.