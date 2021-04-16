Видео: Фанерное здание в приморском парке упало на машины

В приморском городе Лесозаводске декоративное фанерное двухэтажное здание, установленное на входе в парк, обрушилось прямо на стоящие рядом машины.

"Строение бесхозное, было в полуразвалившемся состоянии. Пострадавших нет, помощи спасателей не требуется", - рассказал РИА Новости представитель краевого главка МЧС.

Он отметил, что хозяин сооружения не объявлялся около десяти лет и за это время декорация пришла в упадок.

По информации краевой прокуратуры, конструкция в виде арки является самовольной постройкой, поскольку участок, на котором она возведена ни в аренду, ни в собственность администрацией Лесозаводского городского округа не предоставлялся.

Некоторое время назад ее решили снести "в целях устранения выявленных нарушений". Однако объявился предполагаемый собственник и через суд попытался признать права на декорацию. Ненадолго работы по сносу приостановили. Позже Арбитражный суд Приморского края в признании права собственности истцу отказал и вопрос об "устранении нарушения" встал вновь. Снести здание должны были до 24 апреля текущего года. Но, видимо, не уложились в срок.

"Прокуроры проверят исполнение земельного, градостроительного законодательства, а также требований нормативных актов при проведении работ. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заявили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщают "Вести", рабочие приступили к разбору конструкции снизу. Вероятно, это и стало причиной ЧП.