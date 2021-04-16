Во Владивостоке авиадебошира оштрафовали на 20 тысяч рублей

Фрунзенский суд Владивостока назначил штраф в размере 20 тысяч рублей авиадебоширу, сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК.

Инцидент произошел в декабре 2020 года в самолете Airbus 320, который готовился к вылету по маршруту Владивосток - Красноярск. Пассажир был нетрезв, оскорбил членов экипажа, мешал бортпроводникам выполнять их обязанности и создавал угрозу безопасности полета. Его сняли с рейса.

После проведенного следствия мужчина предстал перед судом. Было предъявлено обвинение в хулиганстве. Подсудимому грозило лишение свободы, но судья принял во внимание признание вины обвиняемым и представленную характеристику его личности. В результате дебошир отделался штрафом.