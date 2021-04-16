Главой Тольятти назначен Николай Ренц

Сегодня на заседании думы города Тольятти избрали нового главу города. Им стал главврач тольяттинской горбольницы №5 и действующий депутат самарской губернской думы Николай Ренц, сообщили на сайте гордумы.

Сегодня прошло финальное заседание конкурсной комиссии. Из десяти претендентов комиссия оставила две кандидатуры для голосования на заседании. В итоге депутаты выбирали между замдиректора по развитию ООО "Волгапромтехоснастка" Александром Дроботовым и главврачом "Тольяттинской городской клинической больницы №5", заслуженным доктором РФ, депутатом Самарской губдумы VI созыва Николаем Ренцем.

Каждому из кандидатов предоставили возможность выступить перед депутатами с программным заявлением. Затем парламентарии задали им вопросы.

Николай Ренц, выступая перед депутатами, отметил, что у Тольятти есть значительные преимущества, прежде всего, активное гражданское общество. Среди проблем он обозначил снижение численности населения и экологическую ситуацию. Он также определил пять основных направлений развития города, а для достижений экономического роста нужно активнее использовать потенциал статуса ТОСЭР, считает парламентарий.

В итоге решением думы Тольятти новым главой города избран Николай Ренц. За его кандидатуру проголосовало 28 депутатов, среди них были представители всех фракций тольяттинского парламента. К исполнению новых должностных обязанностей Николай Ренц приступит ближе к концу апреля, когда снимет полномочия депутата регионального парламента.