Город Ясный стал площадкой для спорта и бизнеса

В середине апреля в городе Ясном Оренбургской области прошел очередной сезон конкурса "Бренды Оренбуржья". Представители малого и среднего бизнеса приехали показать себя и свои предприятия, рассказать о своем опыте и вступить в соревнование за главный приз - бесплатное годовое размещение на медиаплощадках региона. По словам организаторов, такая поддержка поможет увеличить добавленную стоимость продукта, выйдя на работу за рентабельность.

Место для проведения конкурса было выбрано не случайно. За последние два десятилетия Ясный стал известен как город, где проводится большое количество различных мероприятий: это и спортивные соревнования, и концерты, и образовательные платформы. Все они проходят при поддержке комбината "Оренбургские минералы", вкладывающего большие средства в развитие городской инфраструктуры и создание новых возможностей. Недавно предприятие организовало спортивную эстафету "Битва титанов", регулярно проводит ралли и соревнования по мотокроссу, приглашает известных артистов. Конечно, сложная эпидемиологическая обстановка в 2020 году внесла свои коррективы, но сегодня город понемногу возвращается к своей насыщенной жизни.

Развитие Ясного идет комплексно - горнодобывающее предприятие хоть и является основным работодателем в округе, но кроме него в городе действует много инновационных производств. Этому способствует статус территории опережающего социально-экономического развития, предоставляющей резидентам льготное налогообложение и упрощенную схему документооборота. В Ясном производят кровельную мастику, не нуждающуюся в обработке открытым пламенем, добавку для укрепления автодорог, насосы для атомных электростанций, современные станки для производства огнеупорного картона и многое другое. Динамичное развитие диктует свою специфику городской культуры: корпоративный дух, заточенный на успех и активную жизненную позицию, приводит людей в спортивные секции и кружки робототехники.

Сегодня Ясный - это быстро развивающаяся территория, где каждый может построить успешную карьеру. Неудивительно, что он становится интересен все большему количеству мероприятий, его резидентов зовут на выставки и крупные площадки для того, чтобы те поделились секретами успеха. К примеру, руководитель компании "Оренбургские минералы" Андрей Гольм недавно принял участие в региональном форуме "Точка кипения", где в составе рабочей группы формулировал стратегию развития предпринимательства в России. Важно отметить - в этой работе участвовали лишь представители самых успешных и высокотехнологичных производств, крупные ученые и представители исполнительных органов власти уровня губернатора и вице-губернатора области.

Многие из тех, кто не верит рассказам о позитивных переменах в городе Ясном, по приезде сюда убеждаются в этом сами.

- На самом деле был миф: что в Ясном живут счастливые веселые, заряженные люди, которые катаются на иномарках, которые всегда на позитиве, и у всех есть работа, и город чистый. И вообще - все здесь круто и классно! Этот миф оказался не мифом, а правдой, - отметил руководитель бизнес-сессии "Бренды Оренбуржья" Александр Агошков. - Не увидел грязных улиц, несмотря на то, что сейчас смена сезона. Считаем, что город классный. Рады, что приехали. Город системный. Мы не первый раз приезжаем сюда с коллегами. Видим чистые предприятия, ухоженный город, хорошее отношение людей к своему пространству. Это подкупает.

Впереди у Ясного большие планы. В конце лета запланировано празднование 60-летия города. Традиционно ожидаются большой музыкальный концерт, интерактивные площадки и спортивные мероприятия. Также возобновится прерванная пандемией COVID-19 традиция проведения ежегодного праздника любителей автоспорта - соревнования по джип-триалу стали знаковым событием в Оренбургской области. Еще Ясный ожидает фестиваль КВН, а также форум изобретателей и рационализаторов в рамках реализации программы НТИ: будет возможность и посмеяться, и напрячь мозг!