Город Ясный стал площадкой для спорта и бизнеса

Место для проведения конкурса было выбрано не случайно. За последние два десятилетия Ясный стал известен как город, где проводится большое количество различных мероприятий: это и спортивные соревнования, и концерты, и образовательные платформы. Все они проходят при поддержке комбината "Оренбургские минералы", вкладывающего большие средства в развитие городской инфраструктуры и создание новых возможностей. Недавно предприятие организовало спортивную эстафету "Битва титанов", регулярно проводит ралли и соревнования по мотокроссу, приглашает известных артистов. Конечно, сложная эпидемиологическая обстановка в 2020 году внесла свои коррективы, но сегодня город понемногу возвращается к своей насыщенной жизни.
Развитие Ясного идет комплексно - горнодобывающее предприятие хоть и является основным работодателем в округе, но кроме него в городе действует много инновационных производств. Этому способствует статус территории опережающего социально-экономического развития, предоставляющей резидентам льготное налогообложение и упрощенную схему документооборота. В Ясном производят кровельную мастику, не нуждающуюся в обработке открытым пламенем, добавку для укрепления автодорог, насосы для атомных электростанций, современные станки для производства огнеупорного картона и многое другое. Динамичное развитие диктует свою специфику городской культуры: корпоративный дух, заточенный на успех и активную жизненную позицию, приводит людей в спортивные секции и кружки робототехники.
Сегодня Ясный - это быстро развивающаяся территория, где каждый может построить успешную карьеру. Неудивительно, что он становится интересен все большему количеству мероприятий, его резидентов зовут на выставки и крупные площадки для того, чтобы те поделились секретами успеха. К примеру, руководитель компании "Оренбургские минералы" Андрей Гольм недавно принял участие в региональном форуме "Точка кипения", где в составе рабочей группы формулировал стратегию развития предпринимательства в России. Важно отметить - в этой работе участвовали лишь представители самых успешных и высокотехнологичных производств, крупные ученые и представители исполнительных органов власти уровня губернатора и вице-губернатора области.
Многие из тех, кто не верит рассказам о позитивных переменах в городе Ясном, по приезде сюда убеждаются в этом сами.
- На самом деле был миф: что в Ясном живут счастливые веселые, заряженные люди, которые катаются на иномарках, которые всегда на позитиве, и у всех есть работа, и город чистый. И вообще - все здесь круто и классно! Этот миф оказался не мифом, а правдой, - отметил руководитель бизнес-сессии "Бренды Оренбуржья" Александр Агошков. - Не увидел грязных улиц, несмотря на то, что сейчас смена сезона. Считаем, что город классный. Рады, что приехали. Город системный. Мы не первый раз приезжаем сюда с коллегами. Видим чистые предприятия, ухоженный город, хорошее отношение людей к своему пространству. Это подкупает.
Впереди у Ясного большие планы. В конце лета запланировано празднование 60-летия города. Традиционно ожидаются большой музыкальный концерт, интерактивные площадки и спортивные мероприятия. Также возобновится прерванная пандемией COVID-19 традиция проведения ежегодного праздника любителей автоспорта - соревнования по джип-триалу стали знаковым событием в Оренбургской области. Еще Ясный ожидает фестиваль КВН, а также форум изобретателей и рационализаторов в рамках реализации программы НТИ: будет возможность и посмеяться, и напрячь мозг!