На инженерном форуме в Перми рассказали о полипластиковых трубах

На второй день работы Пермского инженерно-промышленного форума площадки для встреч в большинстве своем были отданы для обсуждения практических вопросов.

К примеру, круглый стол "Группа полипластик - эволюция развития полимерных трубопроводных систем" оказался очень полезным для производственников, непосредственно связанных с практическим использованием инженерных трубопроводов.

Выступающие - производители труб из современных полипластиковых материалов - рассказали о перспективных случаях применения полимеров в системах отопления и горячего водоснабжения, об индустриальных решениях для комплексного развития промышленности региона и России, а также о возможных решениях задач импортозамещения.

Слушатели имели возможность задавать конкретные вопросы, связанные с практическим использованием труб различных модификаций и состава, а также о соотношении цена-качество.

Некоторые пермские коммунальные и промышленные предприятия уже хорошо знакомы с продукцией ООО "Вертикаль", ООО "ПОЛИПЛАСТИК Урал". И, что называется, воспользовались моментом для заключения конкретных договоренностей.

- Наша строительно-монтажная компания уже с 2015 года использует продукцию группы компаний "Полипластик Урал" для прокладывания различных инженерных сетей различных промышленных предприятий, - сказал коммерческий директор компании "Вертикаль" Михаил Постников. - Мы очень широко применяем трубы, которые подходят практически для любого производственного решения. Могу с ответственностью сказать, что продукция надежная и качественная.

Он рассказал о реализованных проектах, об условиях, в которых проводились стройки, о тех требованиях, которые выдвигали заказчики к тем или иным трубопроводам случаям создания уникальногго продукта по заказу заказчиков.

Участниками круглого стола были теплоснабжающие и сетевые организации и промышленные предприятия, компании, производящие минеральные удобрения, горнодобывающие и рудоперерабатывающие предприятия.

После встречи все смогли еще раз посмотреть продукцию, представленную на стенде и пообщаться с представителями производителей.