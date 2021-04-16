На ПИПФ-2021 обсудили дальнейшую судьбу вторсырья

Тема экологии и защиты окружающей среды стала главной на площадке, где собрались производители упаковки и крупнейшие потребители упаковочной продукции в сфере пищевых продуктов.

Пластик и другие современные материалы, без которых не обходится производство тары для готовой продукции, с одной стороны, и природа с другой - не очень совместимы.

По данным федеральных экологов, площадь мусорных свалок в России составляет сегодня четыре миллиона гектаров. Это размер современной Швейцарии. И, как заметил коммерческий директор ГП "ПЦБК" Игорь Синицын, если ситуацию не начать менять, то скоро свалки станут размером с Францию.

А изменить состояние дел при решении экологических вопросов можно только в одном случае - если региональный оператор обращения с отходами примет решение о повсеместном раздельном сборе мусора иформировании производств полного цикла от сбора и переработки вторичного сырья до изготовления конечной продукции.

Пока в Прикамье вопросом экологичности упаковки и переработки вторсырья всерьез озабочены лишь некоторые предприятия. В том числе и "Пермский целлюлозо-бумажный комбинат", который сегодня является четвертным в стране предприятием по объемам перерабатываемой макулатуры. При этом картон или другие виды упаковки производства ПЦБК можно впоследствии использовать еще до семи раз.

По словам Игоря Синицына, на предприятии постоянно работают над усовершенствованием продукции, придавая картону дополнительыне свойства. Их картон не горит в огне, не размокает в воде и не практически не пропускает жир. И что самое удивительное - не теряет при этом своих главных экологических составляющих, то есть не наносит никакого вреда природе.

- Кроме того, мы постоянно восполняем этот древесный ресурс, - подчеркнул он. - Высаживаем столько же деревьев, сколько используем для производства.

Свои проекты производства продукции из вторичного сырья представила компания "Кредо", которая является крупнейшим переработчиком пластиковых пленок и пакетов. На данный момент они используют вторичное сырье из четырех регионов, не считая Прикамья. И потенциал рынка только растет.

- Проблема загрязнения пластиковыми пакетами окружающей среды действительно масштабна, - отметил технический директор ООО "Кредо" Николай Колесников. - За 2020 год половина всех отходов составила использованный полиэтилен. Нам необходимо идти к экономике замкнутого цикла. Если мы научимся правильно собирать, сотрировать и прессовать такие отходы, то сможем их выгодно продавать производителям тех или иных видов упаковки.

Однако сегодня не только производители учатся бережно относиться к вторичному использованию ресурсов. Торговые сети тоже собирают макулатуру или пластиковые контейнеры. К примеру, торговая сеть "Монетка" в марте добилась 90-процентного возврата своей упаковки в переработку.

- Наша компания еще в 2018 году озвучила свои обязательства: к 2025 году вся упаковка наших продуктов должна производиться только из вторичного сырья и при условии последующей переработки, - напомнила Виктория Яркина, представитель компании "Nestle" в Перми. - В нашем регионе мы уже этого достигли.

Еще один вопрос, на который обращают внимание экологи - рост интернет-торговли, который спровоцировал серьезное увеличение количества индивидуальной картонной упаковки. А вот как ее централизованно собирать во вторичное использование, пока не решено. В принципе все механизмы обращения с отходами давно известны.

Дело остается за малым - сформировать экологическое мышление и внутреннюю мотивацию регионального оператора по обращению с ТБО. Впрочем, как пообещали чиновники, к 2025 году все механизмы сбора и переработки вторсырья в регионе должны быть налажены.