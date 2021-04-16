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16.04.2021 12:21

На ПИПФ-2021 подписаны десятки соглашений, вручены госнаграды

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
На Пермском инженерно-промышленном форуме были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимной поддержке между краем и крупными компаниями, кредитными ведомствами.

Так, соглашения о сотрудничестве подписаны между правительством Пермского края и акционерным коммерческим банком "Новикомбанк", АО "Газпром бытовые системы", ратифицирована дорожная карта взаимодействия АО "Газпром бытовые системы" с промышленным комплексом Пермского края, с АО "Акрон", заключен меморандум и подписана дорожная карта о сотрудничестве с ПАО "Метафракс", АО "ЭР-Телеком Холдинг", ООО "Морион Диджитал", соглашение о намерениях в отношении реализации инвестиционных проектов на территории планируемой к созданию в Пермском крае Особой экономической зоны промышленно-производственного типа, соглашение о консорциуме по направлению НТИ "Фотоника".

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил ряд государственных наград работникам промышленных предприятий Прикамья.

За значительный вклад в развитие промышленности Пермского края и многолетнюю плодотворную деятельность почетной грамотой Пермского края награжден управляющий директор, генеральный конструктор акционерного общества "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев.

Указом президента Российской Федерации за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден исполнительный директор акционерного общества "ОДК-Пермские моторы" Сергей Харин.

За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу государственной наградой Российской Федерации и наградами президента награждены и работники акционерного общества "ОДК-Авиадвигатель".

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получил Иван Лопаткин, заместителю начальника сборочного цеха по производству по авиационной тематике. Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени вручена Александру Пожаринскому, начальнику отдела термодинамических расчетов и анализа схем, почетная грамота президента Российской Федерации вручена Ивану Павлецову, заместителю главного конструктора - начальнику отделения газотурбинных двигателей ПД, благодарность президента Российской Федерации вручена Ивтору Баландину, начальнику отдела сертификации и управления качеством, а также Сергею Торопчину, начальнику отделения перспективных разработок.

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