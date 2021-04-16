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16.04.2021 12:55

На ПИПФ-2021 состоялся научно-технический совет ПАО "Уралкалий"

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
На Пермском инженерно-промышленном форуме в рамках представители "Уралкалия" и других предприятий обсудили тему "Реализация задач приоритетных направлений научно-технического развития ПАО "Уралкалий" на 2021-2022 годы в соответствии с дорожной картой по взаимодействию ПАО "Уралкалий" с промышленным комплексом Пермского края".

Открылось заседание совета выступлением Павла Батина, представителя компании, производящей насосное оборудование. Он рассказал, что именно производит предприятие, делая упор на надежность и долговечность техники.

- Сейчас на "Уралкалии" капитальный ремонт насосов производится каждый год, - отметил Батин. - Наше оборудование надо подвергать такой процедуре не чаще одного раза в три года. Кроме того, оно на несколько процентов энергоэффективнее того, что используется на предприятии сегодня.

Представители "Уралкалия" буквально засыпали докладчика вопросами. Их интересовало, где уже используются насосы его компании, как они себя зарекомендовали.

- У нас соляные растворы с высокой плотностью и абразивностью, - подчеркнул главный специалист "Уралкалия" Евгений Южанинов. - Справится ли ваше оборудование?

Вопросов было много, но докладчик подчеркнул, что их насосы весьма надежны.

Арнольд Пушкарев провел презентацию темы "Применение беспроводных датчиков и компактных переносных приборов измерения по оценке технического состояния промышленного динамического оборудования".

- У нас свой небольшой научно-исследовательский институт и свое производство, - сказал он. - Для проведения диагностики поставленного оборудования мы направляем своих специалистов.

Пушкарев отметил, что сегодня распространен непрерывный контроль производства стационарными системами. Но это бывает порой избыточно и затратно. Его предприятие предлагает контролировать работу не основного, а вспомогательного оборудования беспроводными датчиками.

- Мы практикуем комплексный подход при этом, сдаем работу под ключ, - сказал он. - Технология беспроводных датчиков новая, но уже пользуется спросом, так как экономична.

Представитель добрянской компании Виктор Макаров предложил "Уралкалию" высоковольтные и низковольтные системы частотного привода, фильтрокомпенсирующие устройства для тяжелых устройств применения.

- У нас есть собственное конструкторское бюро, - пояснил он. - Заказы мы исполняем в хорошем темпе, наша продукция довольно известна на рынке.

Техника, производимая этой компанией, работает в различных погодных условиях. Например, на крайнем севере, при низких температурах, также ее применяют на буровых нефтяных платформах. Макаров сообщил, что они готовы предоставить свое оборудование на безвозмездной основе для проведения испытаний. Представители "Уралкалия" заинтересовались докладом и пообещали приехать в его компанию, чтобы ознакомиться с производством.

Также на научно-техническом совете выступил Егор Белокрылов, презентовавший беспроводные системы контроля загазованности.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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