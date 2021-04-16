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16.04.2021 11:51

На ПИПФ-21 прошло заседание дискуссионного клуба компании "ЛУКОЙЛ"

Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Открыл заседание клуба Сергей Меркушев, заместитель генерального директора по производству северной группы активов ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ".

Он рассказал о достижениях своего предприятия в области предиктивной аналитики.

- Мы начали заниматься этой темой в 2014 году, - сказал Сергей Меркушев. - Тогда начали внедрять автоматическую систему диспетчерского управления. В это же время начали реализовывать такие проекты, как цифровое управление, интеллектуальное бурение, цифровой персонал и другие.

Тогда же на предприятии начали работу над разработкой ТОиР (техническое обслуживание и ремонт оборудования). Это был собственный проект компании. А в 2018 году на предприятии начали разработку информационной системы "Око". Она состоит из нескольких модулей, позволяющих оперативно разобраться в возникающих проблемах на производстве.

Это модули по оценке критичности, по анализу видов причин отказов, по потере продукции. Система была создана, проверена и сейчас, с февраля этого года началось ее наполнение информацией.

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" Денис Каленюк на заседании дискуссионного клуба также рассказал, как на его предприятии работают в сфере предиктивной аналитики.

- Главные задачи, которые мы решаем с помощью предиктивной аналитики - это повышение эффективности использования активов, сокращение времени внеплановых ремонтов и простоев, - пояснил он. - Аналитика идет с помощью искусственного интеллекта.

Качественный и своевременный анализ постоянно поступающей с производства информации трудно анализировать, и без цифровых технологий не обойтись. Уже сейчас с помощью предиктивной аналитики отслеживается работа 162 единиц техники на предприятии. Это 72 компрессора, 19 теплообменников и другое оборудование.

Система предиктивной аналитики на основе искуственного интеллекта, как пояснил Каленюк, выстраивает причины отказов, включается в ситуациях аномального состояния. Все это помогает значительно сократить время ремонта оборудования.

Также на площадке дискуссионного клуба выступил Сергей Суханцев, заместитель директора по качеству ПАО "ПНППК". Он представил доклад на тему "Решение задач в области качества на основе анализа технологических данных".

- Мы создаем продукт, где требуется высокая степень точности, - сказал он. - Например, на каркас наматывается километр волоконнооптического провода с точностью до одного микрона. Чтобы все шло как надо, мы используем предиктивную аналитику. Для этого на предприятии создали свою систему, состоящую из нескольких модулей и она сейчас успешно применятся на производстве.

Кроме того, в дискуссии приняли участи представители других предприятий, чья деятельность связана с использованием и применением предиктивной аналитики.

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