На ПИПФ газовикам представили программу для анализа состояния ГПА

Сегодня на Пермском инженерно-промышленном форуме прошел научно-технический совет "Реализация задач приоритетных направлений научно технического развития ООО "Газпром трансгаз Чайковский". В ходе мероприятия представителям газотранспортных компаний были представлены уникальные разработки пермских IT-компаний, которые помогают снизить случаи отказа работы газоперекачивающих агрегатов (ГПА).

Одно из таких решений - программный модуль "Анализ состояния ГПА", который применяется для расчета технического состояния и коэффициента нагрузки оборудования. По словам руководителя департамента маркетинга группы компаний ParmaTechnologiesGroup Руслана Галиева, с помощью этого инструмента можно будет увеличить длительность безаварийной эксплуатации газоперекачивающих агрегатов.

- Кроме того, наша разработка позволит повысить оперативность принятия решений по эксплуатации ГПА, а также обеспечить непрерывность контроля состояния оборудования, - отметил эксперт. - В результате это позволит существенно снизить затраты на обслуживание и ремонт ГПА.

Помимо этого, представителям газотранспортной отрасли был продемонстрирован программный комплекс, в задачи которого входит планирование деятельности ремонтных бригад. Он позволяет снижать затраты на аварийный ремонт, оптимизирует техническое обслуживание оборудования, а также снижает время его простоя.