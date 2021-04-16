Одаренным детям Ульяновской области дадут стипендию

Одаренных детей Ульяновской области планируют поощрять ежемесячными стипендиями. Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании регионального правительства под председательством Александра Смекалина.

- Главным ресурсом региона всегда были и остаются люди, именно от их квалификации, профессионализма, исследовательской и творческой жилки зависит развитие высокотехнологичных компетенций Ульяновской области. Новым законом мы предлагаем поддержать творческую молодежь, талантливых школьников, которые проходят обучение в региональных детских школах искусств. Если депутаты поддержат нашу инициативу, то первые стипендии ребята смогут получить уже в сентябре этого года" - отметил исполняющий обязанности председателя правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

Планируется, что стипендии будут назначаться региональным министерством искусства и культурной политики на основании рекомендаций конкурсной комиссии, созданной в указанном исполнительном органе государственной власти. Задача конкурсной комиссии - отбор десяти учащихся из общего количества победителей (призеров) творческих конкурсов (смотров, выставок, фестивалей-конкурсов, олимпиад) международного, всероссийского, межрегионального либо областного уровней, представивших заявления на получение стипендии.

- Данная мера направлена на стимулирование и поддержку детей, добившихся высоких результатов в творческих конкурсных мероприятиях и проявивших выдающиеся способности. Получить стипендию "Молодые таланты" смогут одарённые учащиеся детских школ искусств в возрасте от 10 до 17 лет включительно. Размер стипендий составит пять тысяч рублей в месяц, - резюмировала и.о. министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова.