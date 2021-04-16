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16.04.2021 12:32
Рубрика: Общество

Девушка из Татарстана завоевала титул "Краса студенчества России"

Текст: Сергей Кирсанов

Студентка Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Дарья Шаповалова стала обладательницей титула "Краса студенчества России". Суперфинал национального конкурса красоты и таланта среди учащихся вузов состоялся накануне в Архангельске.

Фото: Кристина Калашникова
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Как сообщает пресс-служба Российского союза молодежи, в конкурсе приняли участие 58 студенток, представлявших 42 региона страны. Они выполнили проверку орфографии по стандартам "Тотального диктанта", прошли литературный тест и ответили на вопросы на знание произведений как русских, так и зарубежных классиков.

В финальную часть по итогам состязаний прошли 12 красавиц, которые представили творческие номера, созданные за один день. Особый интерес вызвал конкурс "Экскурсия глазами", в ходе которого девушки представили свои регионы через призму монологов известных женщин России: Марины Цветаевой, Аллы Пугачевой, Екатерины Великой, Ольги Бузовой и других.

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