Девушка из Татарстана завоевала титул "Краса студенчества России"

Студентка Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Дарья Шаповалова стала обладательницей титула "Краса студенчества России". Суперфинал национального конкурса красоты и таланта среди учащихся вузов состоялся накануне в Архангельске.

Как сообщает пресс-служба Российского союза молодежи, в конкурсе приняли участие 58 студенток, представлявших 42 региона страны. Они выполнили проверку орфографии по стандартам "Тотального диктанта", прошли литературный тест и ответили на вопросы на знание произведений как русских, так и зарубежных классиков.

В финальную часть по итогам состязаний прошли 12 красавиц, которые представили творческие номера, созданные за один день. Особый интерес вызвал конкурс "Экскурсия глазами", в ходе которого девушки представили свои регионы через призму монологов известных женщин России: Марины Цветаевой, Аллы Пугачевой, Екатерины Великой, Ольги Бузовой и других.