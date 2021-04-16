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16.04.2021 10:44
Рубрика: Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, сжигая сухие кусты

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В селе Давыдово Вачского района Нижегородской области пожилой мужчина погиб в результате неосторожного обращения с огнем. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по Воронежской области
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Как сообщает ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило накануне. Мужчина 1927 года рождения сжигал кустарник, в итоге загорелась сухая растительность вокруг. Пожар уничтожил два сарая, сгорела трава на площади 300 квадратных метров. Пенсионер погиб.

В ведомстве отметили, что начиная с 1 апреля в Нижегородской области зарегистрировано свыше 80 пожаров сухой травы, общая площадь возгораний превысила 45 гектаров. В пяти случаях огонь перекинулся на здания и постройки, в том числе - жилые. В ГУ МЧС по региону предупреждают о том, что горящая сухая трава не только может стать причиной серьезных материальных потерь, но и представляет собой смертельную опасность в ряде случаев.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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