В Нижегородской области мужчина погиб, сжигая сухие кусты

В селе Давыдово Вачского района Нижегородской области пожилой мужчина погиб в результате неосторожного обращения с огнем. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило накануне. Мужчина 1927 года рождения сжигал кустарник, в итоге загорелась сухая растительность вокруг. Пожар уничтожил два сарая, сгорела трава на площади 300 квадратных метров. Пенсионер погиб.

В ведомстве отметили, что начиная с 1 апреля в Нижегородской области зарегистрировано свыше 80 пожаров сухой травы, общая площадь возгораний превысила 45 гектаров. В пяти случаях огонь перекинулся на здания и постройки, в том числе - жилые. В ГУ МЧС по региону предупреждают о том, что горящая сухая трава не только может стать причиной серьезных материальных потерь, но и представляет собой смертельную опасность в ряде случаев.