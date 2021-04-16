В Пензе чиновник пойдет под суд за продажу мест на кладбище

Перед судом предстанет бывший начальник отдела Департамента ЖКХ города Пензы. 38-летний чиновник обвиняется в получении взяток за незаконное предоставление мест на городских кладбищах.

Как сообщили в прокуратуре Пензенской области, бывший сотрудник регулярно получал взятки от работников ритуальных агентств. Он принимал положительные решения о повторном захоронении на закрытых кладбищах Пензы в могилы ранее умерших близких родственников без приложения необходимых документов. Следствию стало известно, как минимум, о десяти таких фактах в 2020 году.

Общая сумма взяток превысила 100 тысяч рублей. Обвиняемый находятся под подпиской о невыезде. Дело передадут на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы.