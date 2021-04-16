В Пензе педагога школы искусств обвинили в насилии над девочками

В Пензе арестован 71-летний местный житель по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Он работал педагогом в школе искусств, а потерпевшие были его ученицами.

Против него возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ.

Как пояснили в СУ СК по Пензенской области, обвиняемый подозревается в совершении двух эпизодов. В марте 2019 года мужчина, используя беспомощное состояние девятилетней девочки, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Второй один аналогичный эпизод произошел осенью 2016 года в отношении другой девочки в возрасте семи лет.

Обстоятельства совершенных преступлений устанавливаются.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.