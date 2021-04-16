В Перми на инженерном форуме озвучили лимит поддержки бизнеса от ФРП

Сегодня на VI Пермском инженерно-промышленном форуме в рамках стратегической сессии, посвященной государственной поддержке промышленности, были озвучены возможные объемы льготного кредитования российских предприятий в 2021 году.

По словам заместителя руководителя департамента проектов Фонда развития промышленности РФ Лаврентия Варламова, в текущем году объем льготного кредитования российских предприятий составит 50 миллиардов рублей. Эти средства будут предоставлены в виде кредитов по ставке от одного до трех процентов годовых промышленным компаниям, проекты которых были одобрены комиссией фонда.

- Часть кредитных средств будет использована в рамках нашей новой программы, которая заинтересует крупный бизнес, - пояснил Лаврентий Варламов. - Она предусматривает кредитование на срок до семи лет по ставке один процент годовых. Максимальная сумма такого займа - два миллиарда рублей.

Напомним, Фонд развития промышленности РФ предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, производство комплектующих, маркировку лекарств и повышение производительности труда. За шесть лет его работы более 800 российским предприятиям было выдано льготных кредитов на сумму 85 миллиардов рублей.

В том числе фондом одобрены 53 проекта предприятий Пермского края, из них 48 уже профинансированы на сумму 8,3 миллиарда рублей.

По словам президента Пермской торгово-промышленной палаты Олега Жданова, более 90 процентов компаний, которые получили в Прикамье поддержку Фонда развития промышленности РФ, являются членами ПТПП. В основном это предприятия из машиностроительной и химической отраслей. Со стороны торгово-промышленной палаты всем им была оказана консультационная помощь в процессе формировании заявки для получения льготного займа.