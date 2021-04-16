В Удмуртии восемь человек пострадали при столкновении четырех машин

Массовое ДТП произошло в Можгинском районе Удмуртии. На трассе "Подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга" столкнулись три легковых автомобиля и грузовик.

Авария произошла в 17.15 по местному времени. Как сообщает первый отдел ГИБДД МВД по республике, по предварительным данным пострадало восемь человек, в том числе 17-летняя девушка и 11-летний мальчик. Все они получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются причины и обстоятельства ДТП.