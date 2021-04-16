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16.04.2021 12:20
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор рассказал о планах газификации и модернизации ЖКХ

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Программа энергоэффективных мероприятий в Новосибирской области будет продолжена. Об их перспективах губернатор Андрей Травников рассказал во время рабочей поездки в Черепановский район.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

 В Черепаново в рамках концессионного соглашения была проведена модернизации котельных и тепловых сетей. Объекты ввели в строй в конце прошлого года.

Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирской области повысят эффективность господдержки АПК

- Мы преследуем две основные цели, реализуя такие комплексные соглашения: дать жителям новый качественный уровень услуг и уйти от убытков, от субсидирования из бюджета этих непроизводительных расходов. Больше в Черепаново мы выпадающие из областного бюджета доходы финансировать не будем. Остались работы по благоустройству - безоговорочно, весной здесь порядок должен быть наведен, - отметил Андрей Травников.

 По словам губернатора, интерес к программе проявили почти все районы региона, между которыми даже происходит "определенное соревнование". Следующим в планах модернизации теплосетей и котельных рабочий стоит поселок Мошково.

 В Черепановском районе же теперь предстоит начать строительство газопровода от местной ГРС к селу Шурыгино, а также к селу Шипуново и рабочему поселку Сузун Сузунского района. Объект протяженностью 103 километра должен быть готов в 2025 году. По данным пресс-службы правительства региона, строительство будет вестись в рамках программы развития газоснабжения и газификации Новосибирской области.

 - Приоритета три. Первый - исполнить обязательства перед жителями, вложившими свои деньги в разработку проектно-сметной документации для подключения их домов к ГРС своих населенных пунктов. Эту задачу мы выполнили, долгов перед людьми у нас не осталось. Второй приоритет - дать газ в дома в тех населенных пунктах, куда он уже пришел. Третий приоритет - подача газа на новые территории, где есть перспектива развития, инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе, - указал Андрей Травников на задачи, встающие при реализации проекта.

Справка "РГ"

В 2019 году Андрей Травников и гендиректор федерального Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин подписали соглашение о финансовой поддержке проекта модернизации коммунальной инфраструктуры в Черепаново. Проект модернизации предусматривал строительство восьми и реконструкцию одной котельной тепловой мощностью 40 мегаватт, строительство и реконструкцию 14,5 километра тепловых сетей. В ходе работ было освоено не менее 720 миллионов рублей.

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