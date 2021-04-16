В Иркутске задержали экс-ректора Байкальского госуниверситета

Следственный комитет возбудил по материалам ФСБ уголовные дела против бывшего ректора Байкальского государственного университета экономики и права.

Экс-руководителя подозревают в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями, сообщила пресс-служба управления СК по Иркутской области.

Как полагают следователи, в 2018-2019 годах ректор издал приказы о своем премировании и получил благодаря им более 800 тысяч рублей. Между тем назначать подобные стимулирующие выплаты уполномочено исключительно Министерство образования и науки РФ. Бывший руководитель университета был задержан в Иркутске.