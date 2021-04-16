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16.04.2021 13:28
Рубрика: Общество

В Новосибирске создали "беспохмельную" водку

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирские разработчики получили патент на технологию производства водки, при употреблении которой снижается постинтоксикационное действие в сравнении с обычным спиртным напитком. Как сообщает РИА Новости, эффекта облегчения похмелья исследователям удалось добиться благодаря экстрактам ягеля.

Фото: iStock
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- Мы долгие годы занимаемся получением чего-то действительно полезного из такого растительного сырья, как ягель, - отмечает один из авторов технологии Николай Баранов. - Он достаточно распространен по северу, его давно изучают. Нам с учеными из Якутска и новосибирских институтов удалось получать из ягеля достаточно усваиваемую часть, которая организмом будет восприниматься. Он является транспортом для определенных веществ, выступает как сорбент для различных соединений.

Исследователи предлагают добавлять водно-этанольную смесь, крепостью 40 градусов, экстракт ягеля в соотношении от 1:150 до 1:200 доли. Метод успешно опробован на крысах, а в марте был получен и специальный патент. Согласно этому документу, изобретение снижает токсическое и постинтоксикационное воздействие на 18-20 процентов, а вот эйфорический эффект полностью сохраняется.

По сведениям держателей патента, водка, созданная по этой технологии, на 20-33 процента снизит скорость формирования алкогольной зависимости. Впрочем, пока о продвижении разработки в производство и на рынок говорить рано. По словам Николая Баранова, производители, как правило, стремятся к снижению себестоимости продукта, а в случае использования экстракта ягеля водка только подорожает. Хотя не исключено, что представителей винно-водочной отрасли ученым удастся заинтересовать при увеличении переработки ягеля.

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