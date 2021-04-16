В последний день КЭФ-2021 эксперты обсуждают инвестиции на фоне пандемии

Пятница, 16 апреля - заключительный день Красноярского экономического форума, который начался 12 числа и впервые в истории длится полную рабочую неделю.

Сегодня участники форума обсуждают, в частности, влияние пандемии COVID-19 на рынок труда, инвестиции в человеческий капитал и социальное предпринимательство, креативную экономику, развитие событийной индустрии.

Особое внимание уделено инвестиционной стратегии регионов Енисейской Сибири. Проекты, планируемые к реализации в Красноярском крае, Хакасии и Тыве, будут презентованы потенциальным инвесторам.

Сегодня завершится научно-популярный лекторий "Большая наука - красноярцам", организованный Сибирским федеральным университетом в рамках форума. Слушатели посещали онлайн и офлайн-лекции ученых из ведущих университетов и лабораторий мира. 16 апреля в онлайн-режиме пройдет лекция "Влияние пандемии на развитие регионов России" профессора МГУ Натальи Зубаревич. Речь пойдет о том, как найти баланс между ограничительными мерами и стремлением не убить экономику регионов - какие меры были приняты во время локдауна, и что вызвало негативный эффект.

Напомним, тема КЭФ в этом году - "Экономика и пандемия: российский взгляд". В мероприятиях принимают участие около 250 экспертов из трех десятков стран, в том числе из Японии, Кореи, Китая, Сингапура, Индии, США, ЮАР. Форум проходит в гибридном онлайн- и офлайн-формате при поддержке Правительства РФ. Экспертные студии КЭФ-2021 работают в Красноярске, Москве, Берлине и Сингапуре.