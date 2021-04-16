Реку Кубань перекрыли для строительства двух малых ГЭС

Основное русло реки Кубань перекрыли на участке строительства двух малых гидроэлектростанций - Красногорских МГЭС. Сейчас река течет через уже построенные гидротехнические сооружения - водосброс, и теперь строители могут приступить к возведению здания с машинным залом для МГЭС-1.

Строительство новых МГЭС входит в программу развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) наравне с солнечными и ветряными электростанциями. В Минэнерго неоднократно подчеркивали, что МГЭС вносят вклад в декарбонизацию российской экономики, а также в оказание положительного влияния на окружающую среду.

Что важно, энергия, вырабатываемая МГЭС, считается безуглеродной во всех странах мира, в том числе и в Европе, где большие ГЭС считают вредными для экологии, выбрасывающими СО2 в атмосферу. В свете ожидаемого введения в Евросоюзе углеродного сбора на импортируемые товары, увеличение в России объемов генерации чистой энергии уменьшат его нагрузку на российский экспорт.

Строительство Красногорских МГЭС ведет компания "РусГидро". Оно было начато 2019 году. По словам главы компании Виктора Хмарина, строительство Красногорских МГЭС - сегодня крупнейший проект "РусГидро" по развитию малой гидроэнергетики.

Ввод в эксплуатацию этих МГЭС может обеспечить электричеством 65 тыс. квартир, сказал глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

В работах задействовано порядка 600 человек и 120 единиц техники. Уже ведется возведение водосброса, здания МГЭС-2, правобережной защитной дамбы длиной 475 метров, а также двух секций плотины. Вся плотина будет построена из бетона длиной 148 метров и высотой 31,4 метра с водосбросом. Мощность каждой МГЭС составит 24,9 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии - 83,8 млн кВт часов. После перекрытия реки будет организован второй котлован, где начнется возведение здания МГЭС-1. Ввод электростанций в эксплуатацию намечен на 2021-2022 годы.

Красногорские МГЭС будут не только вырабатывать электроэнергию, но и выравнивать в своем водохранилище колебания уровня воды, которые возникают при изменении режимов работы Зеленчукской ГЭС-ГАЭС - крупнейшей электростанцией Карачаево-Черкесии и одной из крупнейших ГЭС на Северном Кавказе.

Это позволит снять сезонные ограничения ее мощности, составляющие около 70 МВт, и обеспечит благоприятные условия для водопользователей ниже по течению, включая водозаборные сооружения Большого Ставропольского канала, который используется для водоснабжения центральной, северо-восточной и восточной частей Ставропольского края России.

Запуск Красногорских МГЭС оптимизирует водный режим Кубани, что увеличит выработку электроэнергии на существующих станциях Каскада Кубанских ГЭС на 250 млн кВт часов ежегодно.

В "Русгидро" особо подчеркнули, что перекрытие Кубани не изменит гидрологический режим реки. То есть сохраняется уровень сезонных и суточных колебаний уровня воды в ней. Поэтому строительство МГЭС никак не должно отразиться на флоре и фауне реки и близлежащих территорий.