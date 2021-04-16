В Махачкале при обыске у бойца UFC нашли оружие

Дагестанский боец смешанного стиля Гаджимурад Антигулов задержан по подозрению в хранении оружия, сообщает РИА Новости. Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов Дагестана пока нет.

Источник в силовых структурах рассказал "РГ", что в ходе проведения обыска по постановлению суда по месту жительства Антигулова в поселке Семендер возле Махачкалы были обнаружены и изъяты пистолеты "Стечкин" и "Макарова" с патронами, и ружье "Сайга". По данному факту ведется расследование.

Ранее Антигулов отличился тем, что в декабре прошлого года устроил драку на свадьбе. На появившемся в соцсетях видео можно увидеть, как спортсмен стал бросать в присутствующих посторонние предметы. Затем на просьбу одного из мужчин успокоится, начал драку.

Впоследствии абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) разорвал контракт с Гаджимагомедом Антигуловым. Причиной досрочного расторжения договора сторон послужила драка на свадьбе.