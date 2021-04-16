В Махачкале при обыске у бойца UFC нашли оружие

Новости

Названы победители премии World Press Photo-2021 11:05
Видео: Фанерное здание в приморском парке упало на машины 10:50
В результате стрельбы в Индианаполисе погибли восемь человек 10:50
Россияне получат аккаунт на портале госуслуг при обращении в госорганы 10:47
Оправданного за убийство ямальца отправили в колонию со второй попытки 10:43
В России упростили порядок получения ИНН 10:34
Умер легендарный гитарист Расти Янг 10:32
В Баренцевом море обнаружили погибшую во время войны советскую подлодку 10:27
Мишустин увеличил число лауреатов "Лучшей муниципальной практики" 10:14
Количество ДТП в столице снизилось на четверть 09:59
В Петербурге разработают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки 09:51
В Екатеринбурге такси провалилось в яму с кипятком 09:44
В "Яндекс.Картах" отметили пункты вакцинации против коронавируса 09:26
На острове Русском создадут инжиниринговый космоцентр 09:21
Ночные заморозки вновь вернутся в Москву 09:13
"Аэрофлот" увеличит вдвое объем перевозок в Египет 09:11
Отключать горячую воду в Москве начнут с 11 мая 09:08
На трассе в Югре при лобовом столкновении машин погибли четверо 09:06
В Астрахани у похищенного бизнесмена вымогали 100 млн рублей 09:05
Панарин признан первой звездой дня в НХЛ 09:02
В парке Северного речного вокзала заработает зона отдыха с бассейнами 08:52
В Тюмени пришвартованные речные суда унесло течением из-за ледохода 08:50
Фото: Под Нижним Тагилом ракетные войска дали бой диверсантам 08:47
Названа категория россиян, которым чаще всего отказывают в ипотеке 08:37
В Google показали, как изменился климат на Земле за последние 36 лет 08:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Будут ли штрафовать автовладельцев за использование шин не по сезону
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
16.04.2021 10:15
Рубрика: Происшествия

В Махачкале при обыске у бойца UFC нашли оружие

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)

Дагестанский боец смешанного стиля Гаджимурад Антигулов задержан по подозрению в хранении оружия, сообщает РИА Новости. Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов Дагестана пока нет.

Фото: предоставлено Хорошевским районным судом г. Москвы
Убивший Альберта Рыжего киллер арестован на два месяца

Источник в силовых структурах рассказал "РГ", что в ходе проведения обыска по постановлению суда по месту жительства Антигулова в поселке Семендер возле Махачкалы были обнаружены и изъяты пистолеты "Стечкин" и "Макарова" с патронами, и ружье "Сайга". По данному факту ведется расследование.

Ранее Антигулов отличился тем, что в декабре прошлого года устроил драку на свадьбе. На появившемся в соцсетях видео можно увидеть, как спортсмен стал бросать в присутствующих посторонние предметы. Затем на просьбу одного из мужчин успокоится, начал драку.

Впоследствии абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) разорвал контракт с Гаджимагомедом Антигуловым. Причиной досрочного расторжения договора сторон послужила драка на свадьбе.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

Главное сегодня

"Аэрофлот" увеличит вдвое объем перевозок в Египет
ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского банка "Нейва"
Мишустин распорядился возвратить туристам деньги за аннулированные туры
Греф оценил последствия от санкций США на госдолг РФ
Завод по производству ударных беспилотников начали строить под Москвой
Верховный суд разъяснил, как отличить кражу от находки
Тюрьмы объединят с СИЗО и вынесут за пределы городов