КС РФ разрешил связывать допвыплаты чиновникам с их репутацией

Конституционный суд РФ подтвердил правомочность законодательной нормы Астраханской области, которая привела к ухудшению материального положения ее бывшего министра сельского хозяйства. Подобный казус оказался возможным в связи с пятном на репутации, о котором бывший чиновник предпочитал не думать.

Экс-министр сельского хозяйства Астраханской области Иван Нестеренко в 2014 году вышел на пенсию. Помимо ежемесячной суммы в соответствии с федеральным законодательством, на местном уровне ему была установлена доплата - на основании регионального закона "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Астраханской области".Однако в 2019 году в региональный нормативный акт были внесены изменения, которые негативно отразились на доходах Нестеренко. В свое время он проходил по делу о халатности, которое было прекращено за истечением срока давности. А статья 1 указанного закона в 2019 году дополнилась как раз положением о том, что ранее назначенная выплата "прекращается ее выплата со дня вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям", к которым относится и ситуация Нестеренко.

Несмотря на положения статьи 54 Конституции РФ, запрещающие обратную силу законов, устанавливающих или отягчающих ответственность, КС в данном случае не нашел даже оснований для рассмотрения жалобы экс-министра. Но пояснил свою позицию в официальном определении.

Прежде всего судьи напомнили, что региональные ежемесячные доплаты к пенсиям лиц, замещавших государственные должности, являются дополнительной выплатой, то есть не затрагивают пенсионные права граждан. На этом основании регион вправе сам устанавливать критерии таких выплат, а также изменять их. Что касается прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, то в подобном случае решение процессуальной системы означает всего лишь отказ от дальнейшего разбирательства - а основания для него сохраняются. И поскольку КС не раз указывал, что прекращение возможно только с согласия обвиняемого (это гарантирует его право на полноценную судебную защиту), то сомнения в полной законопослушности гражданина, отказавшегося доводить дело до оправдательного приговора, можно считать обоснованными.

По мнению КС, бывший госслужащий, "давая согласие на прекращение уголовного дела (уголовного преследования) по нереабилитирующим основаниям, тем самым соглашается и с возможными негативными последствиями такого прекращения". А поскольку право на дополнительные пенсионные выплату чиновников непосредственно связано с их профессиональной деятельностью и добросовестной реализацией публичных функций, отказ в выплате при подобных обстоятельствах не может рассматриваться как не согласующееся с конституционными предписаниями.