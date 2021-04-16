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16.04.2021 17:51
Рубрика: Экономика

Решетников: Главным принципом поддержки бизнеса станет адресность

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

Главным принципом, на который должна опираться система поддержки малого и среднего предпринимательства в ближайшие годы, станет адресность. Об этом сегодня, 16 апреля, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства, которая проходит в Калининградской области.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- Несмотря на кратное увеличение ресурсов, которые выделяются на поддержку МСП, и внимание к этому вопросу со стороны президента РФ, председателя правительства РФ, Государственной думы, Совета федерации, всех наших институтов власти, ресурсов всегда меньше, чем задач, - пояснил глава Минэкономразвития. - Поэтому, конечно, залогом эффективности является адресность и бесшовность предоставления поддержки. У нас много региональных и федеральных программ поддержки, есть свои программы у министерства экономики, министерства промышленности, министерства сельского хозяйства. И нам очень важно, чтобы эти программы были состыкованы между собой. Чтобы конкретный бизнес, заходя в информационные системы, понимал, какой спектр возможностей перед ним открывается и со стороны рынка, и со стороны государственных институтов, какие наиболее эффективные инструменты ему предлагаются.

По словам Максима Решетникова, центры "Мой бизнес" во многом уже применяют комплексный подход. Они действительно аккумулируют на своих площадках максимальный спектр услуг. В то же время на личных встречах предприниматели обозначают проблемные моменты. К примеру, регионы могут сконцентрироваться на поддержке одних секторов, уделяя меньше внимания другим.

- Поэтому есть, куда еще двигаться, - подчеркнул Максим Решетников. - Мы понимаем, что и внутри регионов часто бывают межведомственные барьеры. И часто отдельно идет МСП, отдельно министерство экономики, отдельно промышленность. Но крайне важно, чтобы губернаторы лично занимались этим вопросом, и мы будем всячески к этому призывать коллег. Чтобы губернаторы, региональные команды на своем уровне максимально разрушали эти внутриведомственные колодцы.

Всероссийская конференция инфраструктуры развития предпринимательства стартовала в четверг, 15 апреля, в Светлогорске Калининградской области. В ней принимают участие представители правительства России, Госдумы, главы регионов, федеральные эксперты в сфере поддержки бизнеса, руководители общероссийских предпринимательских сообществ, представители региональных органов исполнительной власти и центров "Мой бизнес".

В регионах Экономика Бизнес Малый бизнес Правительство Минэкономразвития Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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