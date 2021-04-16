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16.04.2021 12:54
Рубрика: Происшествия

В центре Петербурга рухнувший забор повредил восемь машин

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Возле дома на набережной канала Грибоедова, 7, в центре Санкт-Петербурга обрушился металлический строительный забор. Согласно видеозаписи, размещенной в сообществе "ДТП и ЧП", он повредил как минимум восемь припаркованных рядом машин.

Фото: Прокуратура Приморского края
В здании приморской школы обрушилась стена

Прокуратура Центрального района начала проверку по факту падения ограждения. Надзорному органу предстоит проверить исполнение подрядчиком требований федерального законодательства при проведении капремонта фасада здания, а также дать оценку действиям "Фонда-Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", который должен контролировать этот процесс.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования, заключают в прокуратуре Санкт-Петербурга.

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