В Карелии комбинат школьного питания оштрафовали после отравления детей

В карельском городе Олонец организацию, которая оказалась виновной в заражении норовирусом школьников младших классов, лишили права работать с учебными заведениями. Кроме того, компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Как сообщил на своей странине в соцсети министр образования и спорта Карелии Роман Голубев, ситуация находится под контролем.

Напомним, в средней школе № 1 Олонца отравились сначала 22 ребенка, потом за медицинской помощью обратились более 70 ребят. Причиной кишечного отравления детей стал норовирус. Об этом сообщила главный санитарный врач республики Людмила Котович. Начальную школу закрыли.

Свои проверки организовали региональная прокуратура и Следком Карелии.

Глава Минобразования республики добавил, что к очному обучению начальная школа в Олонце возвращается 19 апреля. Кормить учеников будет другая организация. Однако, как удалось выяснить, учредителями и бывшей и нынешней организаций является один и тот же человек.