В НАО попросили разрешить в селах регистрировать браки

Активисты Общероссийского народного фронта в Ненецком автономном округе выступили с иницииативой разрешить регистрировать в отдаленных селах браки. Сейчас влюбленные даже с самых отдаленных территорий вынуждены ездить на бракосочетание в Нарьян-Мар.

Как отмечают активисты ОНФ, поездка в Нарьян-Мар на свадьбу влетает молодоженам в копеечку. Так, из поселка Усть-Кара до столицы округа билет на самолет на одного человека в один конец стоит 11 тысяч рублей. Соответственно, чтобы слетать в Нарьян-Мар поставить штампы в паспорте паре нужно 44 тысячи рублей, и это без учета расходов на проживание в столице, а борт летает не каждый день.

До начала двухтысячных годов в отдаленных селах главы поселений могли сами регистрировать браки, но затем у сельсоветов это право отобрали.

В НАО из 40 населенных пунктов, круглогодичная дорога есть только до двух сел. Остальные сообщаются с Нарьян-Маром зимниками, летом - по воде, а с некоторыми населенными пунктами круглый год связь только по воздуху.

Общественники говорят, что влюбленных сложности не останавливают. Те, кто не могут выехать в Нарьян-Мар за штампом в паспорте, живут гражданским браком. Но эта ситуация все равно требует решения, поскольку вне брака паре сложно взять совместно кредит, также у них нет совместно нажитого имущества.