В НАО попросили разрешить в селах регистрировать браки

Новости

"Локомотив" подаст апелляцию на решение КДК РФС 20:09
Истребитель Су-30 разбился в Казахстане 20:08
Актриса из "Гарри Поттера" Хелен Маккрори умерла в 52 года 19:51
В Петербурге отменен перчаточный режим 19:38
Члены Совета Федерации отчитались о доходах 19:35
Лавров: Москва может попросить сократить число американских дипломатов до 300 19:30
Лавров: РФ прекратит работу фондов США, вмешивающихся в дела России 19:22
Лавров заявил об ограничении поездок сотрудников Госдепа в РФ 19:18
Меркель и Макрон указали на важность Минских соглашений 19:15
В Смоленске задержали двоих мужчин, открывших стрельбу из окна 19:07
Мэр Москвы в 2020 году заработал более 8 миллионов рублей 19:03
Актер Мирза Азизов умер от COVID-19 в 58 лет 18:58
Кремль опубликовал декларации о доходах администрации президента 18:54
Медведев в 2020 году получил более 18 млн рублей дохода 18:40
Жители страны проголосуют за благоустройство территорий 18:31
Экс-министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги 18:24
КС РФ разрешил связывать допвыплаты чиновникам с их репутацией 18:08
Глава департамента Минфина рассказал о личном опыте общения с мошенниками 18:01
Ученые предложили необычное средство от коронавируса 18:01
Сведения о жилье появятся в личных кабинетах портала госуслуг 17:37
В Москве задержан серийный педофил-"врач" 17:20
Новак заявил о возможности ограничений на экспорт нефтепродуктов 17:17
Певца Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы 16:59
Покупателям жилья будут заранее сообщать об аварийности дома 16:59
Продажи туров с кешбэком продолжатся до 15 июня 16:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Опрос "РГ": Есть ли у вас в школе второй иностранный язык
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Как россияне будут отдыхать на майские праздники
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову
16.04.2021 18:44
Рубрика: Общество

В НАО попросили разрешить в селах регистрировать браки

Текст: Вера Черенева (Ненецкий АО)

Активисты Общероссийского народного фронта в Ненецком автономном округе выступили с иницииативой разрешить регистрировать в отдаленных селах браки. Сейчас влюбленные даже с самых отдаленных территорий вынуждены ездить на бракосочетание в Нарьян-Мар.

Фото: iStock
В Петербурге Викингу не разрешили отказаться от отчества

Как отмечают активисты ОНФ, поездка в Нарьян-Мар на свадьбу влетает молодоженам в копеечку. Так, из поселка Усть-Кара до столицы округа билет на самолет на одного человека в один конец стоит 11 тысяч рублей. Соответственно, чтобы слетать в Нарьян-Мар поставить штампы в паспорте паре нужно 44 тысячи рублей, и это без учета расходов на проживание в столице, а борт летает не каждый день.

До начала двухтысячных годов в отдаленных селах главы поселений могли сами регистрировать браки, но затем у сельсоветов это право отобрали.

В НАО из 40 населенных пунктов, круглогодичная дорога есть только до двух сел. Остальные сообщаются с Нарьян-Маром зимниками, летом - по воде, а с некоторыми населенными пунктами круглый год связь только по воздуху.

Общественники говорят, что влюбленных сложности не останавливают. Те, кто не могут выехать в Нарьян-Мар за штампом в паспорте, живут гражданским браком. Но эта ситуация все равно требует решения, поскольку вне брака паре сложно взять совместно кредит, также у них нет совместно нажитого имущества.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО Нарьян-Мар

Главное сегодня

Путин заработал почти 10 млн рублей за 2020 год
Песков отметил разногласия Москвы и Анкары по Крыму
Путин обсудил вопросы военного строительства на совещании Совбеза РФ
Продажи туров с кешбэком продолжатся до 15 июня
Курс евро снизился более чем на полтора рубля
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19