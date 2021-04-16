В Петербурге девочка в детском саду отравилась конфетой с метадоном

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства отравления метадоном семилетней девочки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, по предварительным данным, конфету с наркотиками ребенку дали в детском саду.

Сейчас девочка госпитализирована с острым пероральным отравлением. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Об истории с конфетами врачам рассказала мать девочки, отметив, что это было последнее, что ела ее дочь перед резким ухудшением самочувствия.

Известно, что в детском садике никто больше из детей подозрительными конфетами не травился. Сама семья, где воспитывается девочка, благополучная. В семье, помимо нее, есть еще трое детей.