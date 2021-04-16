В Петербурге разработают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки

Ученые из петербургского Института экспериментальной медицины вышли на финальную стадию испытаний съедобной вакцины от коронавирусной инфекции. Она должна появится уже в начале следующего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора ИЭМ, профессора РАН Александра Дмитриева.

По оценкам исследователей, вакцина будет по вкусу напоминать ряженку или йогурт. Сейчас вакцина проверяется на мышах и крысах, они едят препарат с удовольствием в качестве лакомства, при этом у них формируется иммунный ответ к коронавирусной инфекции.

Съедобная, или мукозальная вакцина, действует на организм также, как и любая другая. При ее приеме формируется иммунный ответ. Но в отличие от обычных прививок, усвоение вакцины начинается в слизистой, благодаря чему в организме могут формироваться иммуноглобулина класса А (IgA).

Съедобная вакцина от коронавирусной инфекции не первая в арсенале института. Ранее ученые создали такие вакцины от гриппа, стрептококка и пневмококка.

На завершение исследований ученым требуется 200-220 миллионов рублей, сейчас исследователи ищут источники внебюджетного финансирования.