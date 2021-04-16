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16.04.2021 09:51
Рубрика: Общество

В Петербурге разработают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Ученые из петербургского Института экспериментальной медицины вышли на финальную стадию испытаний съедобной вакцины от коронавирусной инфекции. Она должна появится уже в начале следующего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора ИЭМ, профессора РАН Александра Дмитриева.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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По оценкам исследователей, вакцина будет по вкусу напоминать ряженку или йогурт. Сейчас вакцина проверяется на мышах и крысах, они едят препарат с удовольствием в качестве лакомства, при этом у них формируется иммунный ответ к коронавирусной инфекции.

Съедобная, или мукозальная вакцина, действует на организм также, как и любая другая. При ее приеме формируется иммунный ответ. Но в отличие от обычных прививок, усвоение вакцины начинается в слизистой, благодаря чему в организме могут формироваться иммуноглобулина класса А (IgA).

Съедобная вакцина от коронавирусной инфекции не первая в арсенале института. Ранее ученые создали такие вакцины от гриппа, стрептококка и пневмококка.

На завершение исследований ученым требуется 200-220 миллионов рублей, сейчас исследователи ищут источники внебюджетного финансирования.

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