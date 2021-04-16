В Петербурге Викингу не разрешили отказаться от отчества

Неудачей закончилась попытка петербуржца Владимира Алексеевича Викинга отказаться от отчества и стать по паспорту Эриком Нортоном, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В частности, Викинг обратился в отдел записи актов гражданского состояния Московского района и заявил о желании сменить имя, фамилию и отказаться от отчества. Но чиновники отказали, мотивировав это тем, что не могут полностью исключить отчество.

Владимир Викинг решил оспорить это правило и обратился с исковым заявлением. В Московском районном суде с истцом частично согласились: иногда в документах действительно отчество не пишут, но только если речь идет о национальном обычае.

Например, если гражданин Германии или Великобритании получит гражданство России, то паспорт у него с большой вероятностью будет без отчества.

Изучив дело Викинга, суд не нашел никаких национальных обычаев, которые позволяли бы ему жить без отчества. На основании этого Московский районный суд отказал мужчине в иске.