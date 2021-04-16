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16.04.2021 13:42
Рубрика: Культура

В Петербурге выставку работ Альтмана открыла его правнучка-художник

Текст: Татьяна Тюменева
В петербургской KGallery открылась монографическая выставка Натана Альтмана, художника-авангардиста, чья как минимум одна работа - портрет Анны Ахматовой 1914 года - стала хрестоматийной. Вернисаж в Северной столице - первый масштабный проект в XXI веке, посвященный Альтману. Предыдущая его выставка была полвека назад, в 1969 году.
Фото: предоставленные галереей KGallery Фото: предоставленные галереей KGallery
Фото: предоставленные галереей KGallery

Представлено более сотни произведений: живопись, графика, театральные эскизы, скульптура. Ряд экспонатов - из собрания семьи Малаховских, в том числе широко известный ранний "Автопортрет" Альтмана.

Фото: Сергей Куксин
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"Автопортрет" 1908 года сопровождал Натана Исаевича всю жизнь. Он представлял его на различных выставках, а последние 25 лет жизни украшал его мастерскую в квартире на Лесном проспекте. Причем автопортрет висел, отражаясь в зеркале. И на выставке в KGallery воссоздана эта обстановка: портрет также отражается в зеркале, вставленном в раму елизаветинской эпохи.

Среди гостей вернисажа была Станислава Малаховская - правнучка художника. Судьбы Альтмана и семьи Малаховских сплелись воедино в годы репрессий. Натан Альтман и его супруга Ирина Щеголева прожили вместе тридцать пять лет. Познакомились на отдыхе в Евпатории в 1927 году. Оба они были тогда несвободны, но курортная влюбленность переросла в серьезное чувство. Они воссоединились в 1936 году, после возвращения художника из почти семилетней командировки во Францию.

Как рассказывает Станислава Малаховская, у Ирины была родная сестра - Мария, которая вышла замуж за художника Бронислава Малаховского, в их семье росли двое детей - Екатерина и Дмитрий. Но настал роковой 1937-й год: художник Бронислав Малаховский был арестован и обвинен в шпионаже. Приговор: расстрел.

Мария Малаховская, как жена врага народа, вместе с детьми была выслана в Казахстан, откуда благодаря хлопотам семьи Альтманов смогла перебраться ближе к Ленинграду, под Лугу. Началась Великая Отечественная война, и - снова зигзаг судьбы. Альтманы выехали в Пермь (тогда - Молотов), и уже в сентябре 1941 году Натана Исаевича назначают главным художником эвакуировавшегося туда же Кировского театра оперы и балета. Мария Малаховская вместе с сыном Дмитрием, как ссыльные, смогли поселиться в городе Осе, в 150 километрах от Молотова. Ее дочь Екатерина училась в Ленинградском хореографическом училище, тоже эвакуированном в Пермь, жила в семье Альтманов.

Фото: предоставленные галереей KGallery

В 1942 году супруга Альтмана говорит сестре, что хочет удочерить Катю. Альтманы бездетны, платят приличный налог за это, а средств не хватает. Обе семьи недоедают. Заработанное Альтманом делят на всех. В письме к сестре есть строки: "К Натану очень хорошо относятся в театре…но пайка больше нет и вряд ли будет… а сейчас иногда перепадает, например, 4 кило картошки и 300 граммов сметаны, и директор после премьеры подарил плитку шоколада".

Мария во имя благополучия дочери соглашается. Но ее собственная судьба трагична. Уже после войны, в 1948 году, когда семья вернулась из эвакуации, Мария с сыном жили в Подмосковье, по-прежнему будучи ссыльными. Предчувствуя недоброе, она просит супругу Альтмана срочно приехать к ней из Ленинграда. Ирина разыскала сестру лишь через три дня в Лефортовской тюрьме. Ей сообщили, что Мария Малаховская умерла от инфаркта. Шестнадцатилетний Дмитрий остался сиротой. Подростка официально усыновили Альтманы, сохранив его прежние имя, отчество и фамилию. Дмитрий Малаховский будет жить в квартире Альтманов на Лесном проспекте (на доме сейчас установлена мемориальная доска в память о Натане Альтмане), станет профессором Ленинградского университета, доктором геолого-минералогических наук.

Художником в семье суждено стать Станиславе Малаховской - внучке приемного сына Натана Альтмана, ныне студентке Академии художеств. Она принимала активное участие в подготовке экспозиции.

- Было непросто отбирать экспонаты из семейного архива. Взяли наиболее интересные, хорошо сочетающиеся с предметами из других коллекций. Для каталога выставки написала статью об экспонатах из нашей семьи, мои личные о них впечатления. Пришлось некоторые рисунки и картины семейного архива атрибутировать, искать в личных записях художника, среди фотографий с выставок. Описывали каждый предмет для выставки, год и место его создания, производили обмеры, уточняли технику выполнения,- рассказывает Станислава.

Она считает главным, что посетители выставки откроют для себя много нового.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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- Большинство знает Альтмана как революционного художника, рисовавшего Ленина. А на выставке он представлен и как художник театра и книги, и как скульптор, и как импрессионист. Пришли молодые художники, студенты Академии. Им было интересно! Это считаю главной победой: нам удалось заинтересовать молодежь, - подчеркнула Станислава.

Молодое поколение Малаховских бережно сохраняет наследие знаменитого предка. И - некоторые его привычки. Например, художник, когда его супруга по хозяйственным делам выходила из комнаты, оставляя дверь открытой, громко напоминал: "Ирина, две-е-е-е-е-рь!". Раскатисто произнесенное слово "Дверь!" и поныне раздается в доме, когда кто-то что-то делает некстати или не вовремя.

Фото: предоставленные галереей KGallery
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