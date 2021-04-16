Часть акватории у Крыма закроют для прохода иностранных военных судов

Министерство обороны РФ с 24 апреля по 31 октября приостановит действие права мирного прохода через территориальное море Российской Федерации для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюллетень Управления навигации и океанографии Минобороны России.

Уточняется, что ограничения будут действовать с 21 часа 24 апреля до 21 часа 31 октября. Они коснутся вытянутого участка акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольного района у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшого участка моря около западной оконечности Крыма. При этом Керченский пролив и подход к нему будет использоваться в прежнем режиме.

- Планируемое закрытие до 31 октября некоторых районов Черного моря не будет препятствовать судоходству через Керченский пролив, - пояснили в Минобороны. - Кроме того, все зоны находятся внутри территориальных вод России.

Территориальные воды имеют ширину 12 морских миль (22,2 км), которая отсчитывается от сухопутной территории страны (включая острова) или от внутренних морских вод (заливов, бухт, губ и лиманов).